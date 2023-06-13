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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

نور محسن تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل خان الذهب

الفنانة نور محسن
الفنانة نور محسن

شاركت الفنانة نور محسن في مسلسل "خان الذهب" الذي عرض في الموسم الرمضاني، موضحه أن شخصيتها كانت جديدة، وحصدت ردود فعل قوية، ولمست إشادات من محبيها.


وأشارت محسن ان أحداث المسلسل كانت تدور بشكل أساسي بين أسرة عراقية تواجه الحياة بالكثير من الصعاب والأزمات والمشكلات المتنوعة ويسعى أفراد الأسرة من أجل حل هذه المشكلات بكافة الطرق، وبذل المحاولات العديدة، وغير ذلك مما يواجههم من القضايا الاجتماعية التي تحدث في واقع المجتمع العراقي، الأمر الذي ساهم في استقطاب المتابعين والمشاهدين العراقيين لمتابعة حلقات هذا المسلسل وترقب أحداثه غير المتوقعة.

 الفنانة نور محسن

وأضافت محسن: شخصيتي في  جديدة ومختلفة، ونقلة مهمة في مشواري الفني، كل عمل أقدمه أجتهد فيه، وأنا لا أعرف ما هو العمل الذي سيمر وسيعلق مع المشاهدين، ولكني أجتهد في كل الأعمال ولدي مهمة، ولكن هناك علامات في بعض الأدوار.

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