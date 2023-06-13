توريد 85 % من مستهدف محصول القمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، أنة تم توريد 85% من المستهدف توريدة من محصول القمح المحلي ، مشيرة إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية .

وأوضحت نائب المحافظ أن محافظة البحيرة ، من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

وأشارت نائب محافظ البحيرة ، إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن لشون وصوامع المحافظة ، وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى ،وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ 387 ألف طن من ، محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد 85 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي بلغت 302415 فدان، كما قاربت على تحقيق المستهدف وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن .

ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظراً لأهمية المحصول كمحصول إستراتيجي هام .

وشددت على تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتة إلي ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن

و أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود مديرية التموين، وكافة الأجهزة المعنية وأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على عملية إستلام وتوريد الأقماح، حيث تخطت نسبة توريد القمح بالبحيرة حتى صباح اليوم 85% من كمية الأقماح المحلية المستهدف توريدها هذا العام، ووجهت تحية شكر وتقدير لكافة مزارعي المحافظة عرفاناً بجهودهم ومشاركتهم فى أعمال التوريد لتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية .