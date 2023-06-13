مصطفى كامل يفوز بمقعد نقيب الموسيقيين

عقدت نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بشأن الانتخابات المقرر اجرائها في بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك بحضور النقيب الفنان مصطفى كامل.

وقال طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين:"أول مرة في تاريخ النقابة منذ أن تولتها الفنانة أم كلثوم، فوز مرشح بالتزكية، وهو الفنان مصطفى كامل، ولذلك بصفة مبدئيا نعلن أنه نقيبًا لنقابة المهن الموسيقية، لمدة 4 سنوات وحتى إعلان النتيجة قضائيًا.

وبكى الفنان مصطفى كامل، خلال بدء المؤتمر الخاص بمرشحى انتخابات المهن الموسيقية، عندما علم بأنه المرشح الوحيد على مقعد النقيب، قائلًا:" أشكر كل أعضاء الجمعية العمومية من مختلف محافظات مصر، وعدم ترشح أى زميل شرف كبير وثقة فى الله ".

حلمي عبدالباقي يعلن ترشحه لانتخابات الموسيقيين

أعلن الفنان حلمي عبدالباقي، ترشحه لانتخابات نقابة الموسيقيين، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حلمي عبدالباقي:" بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وإخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق وربنا يولي من يصلح ".

كما أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، ترشحه مساء أمس الأحد، على مقعد النقيب لدورة جديدة، ذلك بعد فترة تكميلية مليئة بالإنجازات.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين إنه مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة اليوم، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفي، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس، وعاطف إمام، وأحمد أبو المجد.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من اليوم "الأحد" وحتى الثلاثاء المقبل، وفتح باب التنازلات في الفترة من 18 – 20 يونيو الجاري، وفتح باب الطعون في الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري.

وتعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين في 2 يوليو المقبل ، لتجري الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل والإعادة في 8 أغسطس.

وكان قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، صرف المعاشات بالزيادة الجديدة للمرة الثالثة والتي وصلت إلى 30%، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتى قرار مصطفى كامل تزامنًا مع قرب انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

كله كدب آخر أغنيات مصطفى كامل

وكان طرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على يوتيوب والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته وألحانه وتوزيع خالد عرفة.

وكان قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه خلال 7 شهور عمل في النقابة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة زادت معاش 3 مرات متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ النقابات، إضافة إلى وجود 120 مليون جنيه في النقابة.