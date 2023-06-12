حلمي عبدالباقي يعلن ترشحه لانتخابات الموسيقيين

أعلن الفنان حلمي عبدالباقي، ترشحه لانتخابات نقابة الموسيقيين، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حلمي عبدالباقي:" بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وإخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق وربنا يولي من يصلح ".

كما أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، ترشحه مساء أمس الأحد، على مقعد النقيب لدورة جديدة، ذلك بعد فترة تكميلية مليئة بالإنجازات.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين إنه مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة اليوم، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفي، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس، وعاطف إمام، وأحمد أبو المجد.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من اليوم "الأحد" وحتى الثلاثاء المقبل، وفتح باب التنازلات في الفترة من 18 – 20 يونيو الجاري، وفتح باب الطعون في الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري.

وتعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين في 2 يوليو المقبل ، لتجري الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل والإعادة في 8 أغسطس.

وكان قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، صرف المعاشات بالزيادة الجديدة للمرة الثالثة والتي وصلت إلى 30%، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتى قرار مصطفى كامل تزامنًا مع قرب انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

كله كدب آخر أغنيات مصطفى كامل

وكان طرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على يوتيوب والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته وألحانه وتوزيع خالد عرفة.

وكان قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه خلال 7 شهور عمل في النقابة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة زادت معاش 3 مرات متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ النقابات، إضافة إلى وجود 120 مليون جنيه في النقابة.

مصطفى كامل: تعرضت للتشويه من قبل الموسيقار منير الوسيمي

وأضاف مصطفى كامل خلال حواره ببرنامج آخر النهار والمذاع على فضائية النهار، مساء اليوم السبت، إنه تعرض للتشويه من قبل الموسيقار منير الوسيمي خلال تصريحاته على إحدى القنوات الفضائية، معقبًا: “دعم الموسيقار منير الوسيمي لي في الانتخابات لا يسعدني، لأنه من أجل المساومة وليس دعمًا شريفًا”.

وأشار مصطفى كامل إلى أن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة "ضحكوا"، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبدالرحمن وأسماء ضخمة جدًا تفوق "الوسيمي".

وتابع مصطفى كامل: "لن أترشح لانتخابات الموسيقيين لو ظلت الإهانات التي اتعرض لها، لأن أنا راجل محترم وشريف ومش باخد مرتب من النقابة عشان اتعرض لهذا الضغط".