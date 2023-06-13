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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

المفوضية الأوروبية تؤكد مواصلة دعم إعادة إعمار أوكرانيا

فالديس دومبروفسكيس
فالديس دومبروفسكيس

 

صرح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، اليوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل لعب دور حاسم في إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا ويخطط لتوفير النفقات اللازمة في الإطار المالي متعدد السنوات المنقح للاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027.

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المفوضية الأوروبية

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي حول العواقب الإنسانية والبيئية لتفجير الروس لسد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وفقًا لوكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية- "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة جهوده طويلة المدى لاستعادة وإعادة بناء أوكرانيا". 

وأشار إلي أن المفوضية الأوروبية تدرس تمديد مساعدة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على المدى المتوسط ، إلى ما بعد عام 2023، كجزء من مراجعة MFF للفترة 2024-2027، وأوضح أن أوكرانيا ستحتاج إلى مساعدة إضافية هذا العام لاتخاذ تدابير فورية للتعافي في حالات الطوارئ. 

ووفقًا للتقديرات الأولية، يمكن أن يصل حجم هذه المساعدات إلى 40 مليار دولار أمريكي للإصلاح الفوري للبنية التحتية المدنية والاجتماعية والطاقة وإعادة بناء المساكن وتطوير القطاع الخاص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وأكد دومبروفسكيس أن الحكومة الأوكرانية يجب أن تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ خطط التعافي السريع هذه وتنسيق الجهود الدولية في برامج التعافي على المدى المتوسط والطويل.

وقال إن "هناك حاجة لخطة تضمن اتباع نهج واسع وتضع رؤية واضحة لأولويات التعافي وتدعم أوكرانيا في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي كما سيساعد في وضع تدابير لتزويد أوكرانيا بمساعدة مالية مستقرة ويمكن التنبؤ بها بعد عام 2023 ، قادمة من قاعدة مانحة عريضة. وهذا يتطلب نهجًا واسع النطاق من السلطات الأوكرانية".

وشدد على أن أوكرانيا ينبغي أن تستفيد استفادة كاملة من إمكانات منصة التنسيق بين الجهات المانحة المتعددة الأطراف، لافتا إلي ضرورة لعب دورًا حاسمًا وأن يصبح الآلية الرئيسية لجذب الجهود والموارد الدولية اللازمة للتعافي بعد عام 2023.

وأوضح أن المفوضية الأوروبية تقوم اليوم بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ستسمح لبنك الاستثمار الأوروبي بتقديم 100 مليون يورو في شكل قروض جديدة لأوكرانيا مدعومة بضمانات من الاتحاد الأوروبي.

بوتين يتحدث عن منطقة عازلة داخل أراضي أوكرانيا

قال  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، انه بإمكانية إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين في كلمة أمام عدد من المسؤولين الروس: "إذا استمرت الهجمات الأوكرانية المضادة سندرس إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي الأوكرانية.

وأكد أن روسيا عززت أمن الحدود مع أوكرانيا، التي شنت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات داخل أراض روسية قريبة من الحدود.

وذكر الرئيس الروسي أن بلاده "تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيا" من خلال الهجوم العسكري الذي بدأ في فبراير 2022.

واعترف أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ قبل أيام لاستعادة أراض سيطرت عليها قوات موسكو "واسع النطاق"، إلا أنه لم يحقق أي نجاح وفق تعبيره.

وقال إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد، مضيفا: "أوكرانيا خسرت ما بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة من المعدات التي حصلت عليها من الغرب.

وأوضح الرئيس الروسي: "الهجوم الأوكراني المضاد يسير في اتجاهات متعددة وبدأ في 4 يونيو، لكنه لم يحقق أي نجاح.

واعتبر أن "خسائر أوكرانيا أكبر بعشر مرات من الخسائر الروسية. أوكرانيا خسرت 160 دبابة مقابل 54 خسرتها روسيا.

ومن جهة أخرى، اتهم بوتين أوكرانيا باستهداف سد كاخوفكا بشكل متعمد بصواريخ "هيمارس.

 

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