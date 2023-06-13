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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعي وتلبية احتياجات المواطنين

اجتماع وزير الزراعة
اجتماع وزير الزراعة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعقد معه اجتماعا بحضور بعض قيادات الوزارة والمحافظة، خلال اجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.  

وجاء الاجتماع لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية 
اجتماع الوزير والمحافظ تناول سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وايضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة 


اجتماع "القصير وفودة" ناقش تطورات انشاء شادر السمك ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولى بمدينة شرم وأيضا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.

 

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