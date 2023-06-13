جورجينا تمزج بين الجرأة والأناقة في جلسة تصوير لصالح هاربرز بازار السعودية

خضعت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة هاربرز بازار السعودية.

وتألقت جورجينا بأكثر من إطلالة ناعمة ولافته وجاذبة متناغمة مع شخصيتها المتمردة المحبة لأحدث صيحات الموضة العالمية.

وأطلت بفستان طويل مجسم ملئ بالكشكش الناعم لتشبه الزهرة الحمراء في البستان.

وبدت حبيبة كريستيانو رونالدو بتوب قصير كشف عن نحافة خصرها ونسقت عليه جيب طويلة مع كاب طويل وواصع صمم من التل الأبيض المطرز بالكامل بحبات اللؤلؤ.

وظهرت جورجينا بإطلالة لافته تشبه شخصيتها المتمردة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم بدون أكمام وأتسم بغطاء للرأس لتواكب الموضة على طريقتها الخاصة، صمم من قماش اللاميه باللون البرتقالي الغامق.

وسيطرت الاناقة على إطلالة جورجينا لتطل بفستان طويل مجسم، بأكمام طويلة صمم من قماش التل اللامع بلونه الأسود.

وتزينت جورجينا ببعض المجوهرات الناعمة والمرصعه بحبات الألماس والأحجار الكريمة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت اكثر من تسريحة شعر متناغمة مع إطلالاتها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

جورجينا رودريغيز

جورجينا رودريغيز هيرنانديز من مواليد في 27 يناير 1994) هي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية-إسبانية. بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 40 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام. ظهرت على غلاف مجلة «صحة المرأة» الإسبانية في عدد يوليو 2018 وظهرت لها صورة فوتوغرافية في مجلة «هاربر بازار» في عدد يوليو 2018. كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك «مجلة في أي بي» (البرتغال)، و«مجلة الحب» (إسبانيا)، و«مجلة نوفا جينتي» (البرتغال)، و«مجلة لوكس» (البرتغال) و«مجلة المغنية دونا» (إيطاليا).

نشأتها ومسيرتها المهنية

وُلدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الأرجنتين. بعد تخرجها، انتقلت إلى مدريد في الوقت الذي عاشت فيه حياة هادئة طوال معظم حياتها المهنية المبكرة، تغير كل شيء بعد معرفتها نجم ريال مدريد وقتها كريستيانو رونالدو. لفت الزوجان الانتباه إلى أنفسهم من خلال نزهة منتظمة معًا، وفي غضون بضعة أشهر، ارتقت من مجرد اهتمام لاعب كرة القدم إلى صديقته الرسمية. إذا صدقت التقارير، فهي حريصة على الاستفادة من شهرتها الجديدة لتأسيس نفسها كعارضة أزياء مشهورة.