في إطار إستضافة مصر لفعاليات الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (الأمكاو) خلال الفترة (١٣ - ١٥) يونيو ٢٠٢٣، استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، رازيفاو فولونيا دايموندرا ممثلة وزير دولة مدغشقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقد أعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد على العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومدغشقر على كافة المستويات ، مشيراً لمساندة مصر للسياسات الإصلاحية والتنموية التي ينتهجها رئيس دولة مدغشقر والتي تستهدف لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين ، ومعرباً عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

كما أكد سويلم، على أنه يتم حالياً السير في إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل الدراسات والبحوث المتعلقة بتجميع مياه الأمطار والحماية من الفيضانات والسيول والتقنيات الحديثة المستخدمة في دراسات إدارة المياه الجوفية ، وتدابير التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ على مشاريع موارد المياه ، والمشاركة في مؤتمرات وورش عمل علمية في البلدين ، وتبادل الزيارات الفنية بين الخبراء من الجانبين ، وتنظيم برامج تدريبية لتعزيز بناء القدرات وتنمية المعرفة .

وتوجه، بالدعوة لدولة مدغشقر لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه ، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .

ومن جانبه أعرب رئيس وفد دولة مدغشقر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لبلاده خاصةً في مجال الموارد المائية .

الدكتور سويلم يستقبل ممثلة وزير دولة مدغشقر