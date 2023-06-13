بعد الصعود للمحترفين.. القناة يستعد لمواجهة الترسانة

يؤدي فريق القناة بقيادة محمد حليم تدريباته للاستعداد لمواجهة فريق الترسانة في الجولة 30 والأخيرة من عمر مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 2022/2023.

ويستعد فريق القناة بكل قوة من أجل ختام الموسم في مركز متقدم حيث يسعي القناة للوصول للمركز الثاني وانهاء الموسم بشكل جيد.

ويحتل القناة المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق نقطة وحيده مع السكة الحديد صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقمة ووادي دجلة صاحب المركز الثالث ب54 نقطة.

ويسعي محمد حليم لتجهيز البدائل المناسبة للغيابات التي حلت على فريقه حيث إصابة اكرم عبدربه نجم وهداف الفريق وإصابة عماد الصواف وإيقاف كاجو لمدة ثماني مباريات.

من ناحية اخري تتواصل اختبارات قطاع الناشئين بنادي القناة بعد انتهاء الاسبوع الاول بمشاركة ١٥٠٠ ناشئ في اختبارات المحافظات الاخري يوم السبت الماضي مركز ومدينة أبو حماد بأجمالي ٧٠٠ ناشئ.

وكان زد إف سي قد حسم التأهل للدوري الممتاز بعد تغلبه علي وادي دجلة في الجولة 29 من عمر المسابقة وتربع زد على القمة برصيد 62 نقطة.

وأسفرت نتائج الجولة 29 بالمجموعة الاولي عن فوز مركز شباب طامية على شبان قنا بنتيجة 2/1، بينما تعادل ملوي والفيوم بنتيجة 1/1، وفاز بترول أسيوط على النصر للتعدين بنتيجة 2/0، كما حقق لافيينا الفوز على تليفونات بني سويف بنتيجة 2/1.

وانتهت مباراة كيما أسوان وأسمنت أسيوط بنتيجة 0/0، واكتسح الألمونيوم نظيره المدينة المنورة بنتيجة 3/1 وبنفس النتيجة فاز الجونة على مصر المقاصة، بينما تعادل ديروط والمنيا بنتيجة 2/2.

نتائج المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية تعادل إيسترن كومباني وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2/2، بينما حسم التعادل السلبي مباراتي العبور والمصرية للاتصالات، و مستقبل وطن ومنتخب السويس.

وخسر بورتو أمام السكة الحديد بنتيجة 3/2، واكتسح الانتاج الحربي نظيره النصر بنتيجة 4/1، وفاز القناة على الإعلاميين بنتيجة 1/0، وتعادل بتروجت مع الترسانة بنتيجة 1/1.

نتائج المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة فاز جمهورية شبين على نظيره نبروة بنتيجة 2/0، وبنفس النتيجة فاز بلدية المحلة على الهلال بالضبعة.

وخسر المنصورة أمام دكرنس بهدف نظيف، وفاز طنطا على الحمام بنتيجة 2/1 وتعادل أبو قير للأسمدة من كفر الشيخ بنتيجة 1/1، وحسم التعادل السلبي مباراة بايونيرز وسبورتنج، كما تعادل بروكسي والأولمبي بنتيجة 1/1.