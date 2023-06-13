أوسوريو يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مران الفريق

تمرن صباح اليوم الثلاثاء لاعبي الزمالك تدريبات خاصه في مران الفريق إستعدادًا لمباراة فاركو من كأس مصر.

وكان المران خاض لرفع الجانب الهجومي للفريق ، وشهدت الفقرة التركيز على الضغط على المنافس واستخلاص الكرة في حال وجود الفريق في الوضعية الدفاعية، بجانب تنفيذ بعض الجمل الخاصة ببناء الهجمة.

انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، عقب إنتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض أحمد بلحاج مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك لضم مدافع فيوتشر وظهير إنبي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر إف سي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وقال شبانة أنه بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق شهدت الساعات الماضية تواصل بين إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق مع وكيل محمود مرعي لتقديم عرض رسمي للاعب والتعرف على كل شروطه للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأضاف شبانة أن إدارة الزمالك أيضا فتحت خط مفاوضات قوية مع مرعي للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد ترشيح من اللجنة الفنية للزمالك لإسم محمود مرعي للتعاقد معه في الموسم المقبل وإعتباره اللاعب رقم 1 ضمن خطتهم لتدعيم الدفاع .

وتابع أن مسئولو الزمالك قد فتحوا خطوط إتصال مع وكلاء محمد حمدي ظهير أيسر نادي إنبي الشاب لضمه خلال الموسم القادم إلا إنهم فوجئوا بتوقيعه على عقود مبدأية للإنضمام للأهلي وهو ما يصعب المفاوضات .