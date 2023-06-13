محافظ الجيزة يتفقد نسب العمل بمشروع التطوير الشامل بمستشفي بولاق الدكرور العام

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي متابعة نسب التنفيذ بالمبنى الرئيسي الجديد الجارى انشاءه بمستشفى بولاق الدكرور العام

وأشار محافظ الجيزة ان المبني مقام علي مساحة 3.630م2 ومكون من دور ارضى و ٦ أدوار متكررة وذلك في اطار مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه بالمستشفي لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مشيراً انه سيضم غرف عناية مركزة للأطفال وعناية اطفال مبتسرين وعناية مركزة وعناية متوسطه وقسم للغسيل الكلوى وقسم التوليد واقامة داخلية وغرف عمليات وذلك بإجمالي 225سرير .

وتابع محافظ الجيزة خطه التطوير لمبنى العيادات الخارجية والمقام على مساحة 400م2 والذي يضم 18عيادة تغطي كافة التخصصات حيث شدد على ضرورة استكمال خطه التطوير الشاملة بمبنى المستشفى الحالى مع مراعاة انتظام تقديم الخدمات الصحية بالعيادات الخارجية.

شملت جوله المحافظ داخل مستشفي بولاق الدكرور العام متابعه انتظام العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ و القسطرة الذى تم تطويرهم بشكل كامل .

وخلال الجولة وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل أحد الحالات لمستشفى صدر العمرانية بشكل فورى لتلقي العلاج اللازم لها .

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الطريق المؤدي الي المستشفى بمنطقة أبو قتادة ومدينة المبعوثين وذلك لتسهيل الوصول للمستشفى .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ محمد الحسيني ومحمود هشام وعمر زايد وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور و هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع السرفيس.