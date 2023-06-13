وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مجلس الوزراء ونظيرها القطريين لدعم آليات التعاون

ضمن زيارتها للمشاركة بافتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب



التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، لبحث أوجه دعم آليات التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك خلال لقاءين منفصلين ضمن زيارتها لدولة قطر، للمشاركة بافتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب.

حيث تناول اللقاءان أهمية دعم أطر التعاون بالمجالات الثقافية، وقيمة القوة الناعمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرضت وزيرة الثقافة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيلها.