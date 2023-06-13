السيطرة على حريق ضخم نشب في محطة وقود وسيارة بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، على حريق ضخم نشب في محطة وقود وسيارة محملة بالسولار فى منطقة المعنا التابعة لمركز قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق كبير فى محطة للوقود وسيارة معبئة بالسولار فى منطقة المعنا بقنا، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق وجرى السيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.