إغماءات متكررة في مناسبات رسمية (شاهد)

تعرض جنود من الحرس البريطاني إلى انهيارات وإغماءات عديدة في مناسبات رسمية خلال الأيام الماضية، والسبب موجة حر شديدة تشهدها البلاد وصلت لأكثر من 30 درجة مئوية.

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سقوط أحد الجنود الحراس خلال عيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية

وذكر تقرير عرضته قناة “العربية” أن هناك حوادث كثيرة لإغماءات الجنود وحدث ذلك في جنازة الملكة اليزابيث الثانية وفي 2016 سقط أحد الجنود الحراس خلال عيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية.

وفي بعض المراسم الرسمية في أوروبا قد يتعرض جنود الحراسة للإغماء وذلك لعدة أسباب منها:

- الوقوف لفترات طويلة: يُطلب من جنود الحراسة الوقوف لفتر طويلة دون تحرك أثناء المراسم الرسمية، فقد يؤدي الوقوف لفترات طويلة إلى تجمع الدم في الساقين وانخفاض ضغط الدم، مما يزيد من احتمالية الإغماء.

الزي الرسمي لجنود الحراسة ثقيلًا ومحكمًا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم

- الزي الرسمي: يكون الزي الرسمي لجنود الحراسة ثقيلًا ومحكمًا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وزياد الإجهاد الحراري، ويمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى الإغماء بسبب توسع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم.

يشعر جنود الحراسة بالتوتر والإجهاد النسبي أثناء المراسم الرسمية

- التوتر والإجهاد: قد يشعر جنود الحراسة بالتوتر والإجهاد النسبي أثناء المراسم الرسمية بسبب الضغط للقيام بمهامهم بشكل مثالي، ومن الوارد أن يؤدي التوتر والإجهاد إلى تقلصات عضلية وتشنجات، مما يزيد من احتمالية الغماء.

التهابات أو أمراض تؤثر على قدرتهم على التحمل والتكيف مع الظروف المناخية والبيئية

- التهابات وأمراض: قد يعاني بعض جنود الحراسة من التهابات أو أمراض تؤثر على قدرتهم على التحمل والتكيف مع الظروف المناخية والبيئية، ويمكنها أن تزيد هذه الحالات من احتمالية الإغماء.

تدريب جنود الحراسة على "الإغماء بانتباه" كجزء من تدريباته

- التدريب: في بعض الحيان، يتم تدريب جنود الحراسة على "الإغماء بانتباه" كجزء من تدريباتهم، يتعلم الجنود كيفية الإغماء بطريقة تحافظ على هيبتهم وكرامتهم في حالة حدوث الإغماء أثناء المراسم الرسمية.

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