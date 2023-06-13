تراجعت أسعار الفراخ والبيض، اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، بعدما شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار الفراخ بأنواعها المختلفة، حيث تراجع سعر الفراخ البيضاء 5 جنيهات للكيلو، فيما عادت أسعار البيض للارتفاع مرة أخرى، بزيادة سعر كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» جنيهان، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف أمام منتجى الدواجن، فيما شهدت كرتونة البيض البلدى ارتفاعا لتتخطى حاجز الـ100 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم 13 يونيو 2023:

يتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 67 و68 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 80 و78 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 90 و95 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الأمهات البيضاء ما بين 64 و65 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم 13 يونيو 2023:

بلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم ما بين 9.50 و8.50 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 10 و9 جنيهات.

يتراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 7.50 و8 جنيهات.



أسعار البط اليوم 13 يونيو 2023:

يتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 17.25 و18.50 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 25.50 و26.75 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 32.50 و32.75 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي ما بين 74 و75 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط المسكوفى ما بين 99 و100 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البط المولارد ما بين 84 و85 جنيها.

أسعار البيض اليوم 13 يونيو 2023:

يتراوح سعر كرتونة بيض أحمر ما بين 105 و106جنيهات.

يتراوح سعر كرتونة بيض أبيض ما بين 105 و106 جنيهات.

يتراوح سعر كرتونة البيض البلدى ما بين 116 و117 جنيها.