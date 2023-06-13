80 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023

أخطرت شركة دايموند موتورز وكيل علامة ميتسوبيشي، شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة الجديدة لأسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023.

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وضمت قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023 الجديدة الصادرة عن شركة دايموند موتورز 4 طرازات هي "إكليبس كروس، وإكسباندر، أتراج، وميراج" مواصفاتها الفنية كالتالي:

ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

تنتمي ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، وتعتمد أتراج على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، يخرج قوة 76 حصان مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات CVT.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

ينتمي طراز ميراج موديل 2023 لفئة السيارات الهاتشباك، وتعتمد ميراج على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 حصان، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

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ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023

ينتمي طراز ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتعتمد إكليبس كروس موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن ميتسوبيشي، تتسارع السيارة من إكليبس كروس موديل 2023 من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك إكليبس كروس موديل 2023 من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

ينتمى طراز إكسباندر موديل 2023 لفئة السيارات متعددة الأغراض MPV.

وتعتمد إكسباندر موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة إكسباندر موديل 2023 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود للسيارة إكسباندر موديل 2023 نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023

وشهدت قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023 الصادرة عن شركة دايموند موتورز، زيادات جديدة على جميع الطرازات.

وتراوحت الزيادات الجديدة التي أقرتها شركة دايموند موتورز على أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023 بين 50 ألف جنيه و 80 ألف جنيه.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023 في مصر الصادرة عن شركة دايموند موتورز والتي تشمل أسعار إكسباندر- إكليبس كروس - أتراج - ميراج .