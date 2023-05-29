البورصة تشهد تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للاتصالات

شهدت جلسة تداول البورصة اليوم تنفيذ عمليات بيع عدد 41.75 ألف سهم بقيمة إجمالية 965.02 ألف جنيه على أسهم المصرية للاتصالات، وذلك في إطار الشريحة المخصصة للعاملين.

وكانت البورصة أعلنت عن تنفيذ بيع 8.49 مليون سهم من شركة المصرية للاتصالات بقيمة 196.28 مليون جنيه.

وتمثّل تلك الصفقة الشريحة الثانية ضمن قيام وزارة المالية بطرح 10% من حصتها في المصرية للاتصالات للبيع، إذ تقرر تخصيص الشريحة الثانية للعاملين بالشركة في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8 ملايين و535 ألفاً و358 سهماً.

ونفذت الشريحة الأولى في 14 مايو الجاري، بعدد 162.171 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه.