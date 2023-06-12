قصة أكبر طالب في مصر .. فيديو

التعليم حق أساسي ينبغي للجميع الحصول عليه والسعي وراءه، بغض النظر عن عمرهم، ومع ذلك، فإن الكثير من الأشخاص الذين يتجاوزون سن الشباب يشعرون بالحرج أو الخجل من محاولة العودة إلى المدرسة أو الحصول على شهادة جديدة، لكن عوض سامي بدير كسر هذه التابوهات فأصبح أكبر طالب في مصر.

وقال عوض سامي بدير، أكبر طالب في مصر، إنه نشأ في أسرة فقيرة وظروف مادية صعبة، ولم يستطع والده أن يلحقه بالتعليم، مضيفا: "كان حلم عمري إن أدخل المدرسة".

وتابع أن حلم التحاقه بالتعليم ظل يلاحقه حتى بلوغه سن العشرين لكنه فقد الأمل، لافتا إلى أن تعرضه للتنمر كان دافعا ليكمل تعليمه، كما حرص على تعليم أبنائه.

وأضاف بدير، أنه انتهى من دراسة الصف الأول من المرحلة الإعدادية، متابعا أنه يعمل حلاقا ولم يحضر طوال السنة في المدرسة.

زملاؤه في المدرسة يذاكرون معه

وأوضح أن زملاءه الصغار في المدرسة يذاكرون معه ويساعدونه، قائلا: "بيجوا يسألوا عليا ويقولوا الحاج عوض فين، وابني يقولي تعالى يا بابا كلم زمايلك".

ووجه رسالة لمن فقد الأمل ويأس من عدم التحاقه بالتعليم قائلا: "نضرب المثل بالحاجة ثريا عندها أكثر من 80 سنة، ودخلت محو الأمية ونجحت ومكملة في التعليم"، مؤكدا أن زوجته تشجعه للاستمرار في التعليم، رغم رفضها في بداية الأمر خوفا من تعليقات الناس عليه.