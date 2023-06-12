سر غياب أحمد رفعت عن مباريات فيوتشر

تتسائل الجماهير المصرية على سبب غياب أحمد رفعت جناح فريق فيوتشر عن مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ذكرت تقارير صحفية عن اللاعب يُعاني من إصابه تمزق في العضلة الخلفيه مماتتسب غياب اللاعب عن المباريات الفريق في بطولة الدوري المصري ، يخوض اللاعب برنامج علاجي خلال الفترة الحالية.

ويخوض فريق فيوتشر مع نظيره المصري البورسعيدي 24 من شهر يونيو 2023 ، في نصف نهائي كأس الرابطة الأندية المحترفة .

على الجانب الأخر ، وأعلن روي فيتوريا بشكل رسمي عن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمعسكر الفراعنة في الفترة من 10 إلى 18 يونيو ومواجهة غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

شهدت القائمة انضمام وجود جديدة للمنتخب للمرة الأولى على رأسهم أحمد بيكهام لاعب سيراميكا، بالإضافة لثنائي فيوتشر، محمد رضا بوبو وغنام محمد، وانضمام محمد هلال لاعب البنك الأهلي.

وينضم هشام صلاح لاعب الاتحاد للمرة الأولى تحت قيادة روي فيتوريا بالإضافة لـ محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي، ورضا بوبو، وغنام محمد، ومحمود مرعي لاعب فيوتشر، أحمد رمضان بيكهام.

فيما عاد حسين الشحات وياسر إبراهيم نجما الأهلي للقائمة، ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، ومحمد أبوجبل حارس البنك الأهلي، بالإضافة لهشام صلاح الظهير الأيمن للاتحاد السكندري، ومحمود مرعي مدافع فيوتشر الذي أنضم من قبل عندما كان إيهاب جلال مدربا للفراعنة، بينما أستبعد أحمد حجازي قائد الاتحاد للتعافي من الإصابة، وسام مرسي، وأحمد حمدي.

فيتوريا يكشف قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ريان - مصطفى محمد.

ويتلقي منتخب مصر مع نظيره غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.