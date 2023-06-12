"طيران الرياض" يزين سماء السعودية.. تدشين الهوية البصرية (فيديو)

احتفلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بالكشف عن الهوية البصرية عبر “طيران الرياض”، والذي أعلن عن تأسيسها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان مارس الماضي.

معالم الرياض

حلقت طائرة تابعة لـ"طيران الرياض" على ارتفاعات منخفضة في سماء الرياض، وبدأت انطلاق الطائرة من العاصمة، ومن ثم مرت بعدد من معالم الرياض، كمركز الملك عبدالله المالي، وبعض الأبراج في المدينة.

طيران الرياض

وزين "طيران الرياض" سماء العاصمة بألوان الخزامى، وهو عبارة عن ألوان حديثة مستوحاة من ألوان أزهار الخزامى، والتي تعكس ترحيب وكرم أرض المملكة بزوارها، واستطاع سكان الرياض رؤية الفئة الأولى من التصميم الفريد لأسطول الناقل الجوي الجديد وهو يزين وبعد هذا الاحتفال الوطني من سكان الرياض والمملكة.

"طيران الرياض"، كشف عن تصميم الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، وهذ الإعلان عن التصميم هو للفئة الأولى فقط، حيث إنه سيتم إعلان التصميم الثاني في المستقبل القريب.

وانطلق حفل تدشين الهوية البصرية لـ" طيران الرياض" والكشف عن التصميم الخارجي للطائرة من طراز بوينغ دريملاينر 787-9 في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وهو احتفال العاصمة السعودية الرياض بالناقل الجديد، وحضر هذا الاحتفال عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار الشخصيات.

طيران الرياض

ومن المقرر أن يتم نقل طائرة الفئة الأولى من "طيران الرياض" للمدينة الفرنسية باريس، وذلك لعرض هوية طيران الرياض ابتداء من يوم الاثنين 19 يونيو 2023، ويكون لأول مرة على الصعيد الدولي ضمن مشاركته في معرض باريس الجوي بنسخته الرابعة والخمسين.

ويسهم "طيران الرياض" الناقل الجوي الجديد، في تقديم مستوى جديد للمسافرين، ويعمل الناقل الجوي الجديد عن تبني أحدث التقنيات الرقمية والتي ستعيد صياغة مستقبل الطيران والسفر.

وفي مارس الماضي، أعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي، وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزًا رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقًا لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًا المعتمدة في مجال الطيران.

وتعمل "طيران الرياض" على تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

ويأتي تأسيس طيران الرياض تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تساهم شركة طيران الرياض في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.