بشري تجذب الأنظار بألوان الربيع (صور)

شاركت الفنانة بشري متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

بشري

بشري تجذب الأنظار بألوان الربيع

تألقت بشري بإطلالة ساحرة وجذابة، مرتدية بدلة تتكون من بنطال وبلوز تضم عدة ألوان مختلفة منها اللون "الأبيض والأزرق" بلا أكمام، مصمم من قماش بنقاشات مختلفة ورسومات متنوعة، أكملت اللوك بحذاء أبيض، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

بشري

بشري تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت بشري تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

بشري

بشري الميلاد والنشأة

ولدت بشري في 5 اكتوبر 1976، وهي ممثلة ومغنية مصرية. بدأت العمل الفني منذ بداية الألفية الثالثة من خلال المسلسل الكوميدي (شباب أون لاين) في عام 2002، وشاركت بعده في عدة مسلسلات، منها (اﻹمبراطور، العمة نور، يا ورد مين يشتريك، أصحاب المقام الرفيع)، مما ساعدها على تحقيق انتشار كبير في زمن قياسي، لكن أول ظهور سينمائي لها كان مع المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلم (إسكندرية نيويورك)، وشاركت بعده في عدد كبير من الأفلام الكوميدية والدراما والأكشن، منها (ويجا، لعبة الحب، عن العشق والهوى، أنا مش معاهم، 678).

بشري

آخر أعمال بشري

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية فيلم "معالى ماما"، والذى طرح في دور العرض العام الماضى، وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى لفت أنظار الجمهور، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه، وشارك في البطولة بجوار بشرى، محمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.