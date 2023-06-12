قبل اجتماع الفيدرالي الامريكي.. السيناريوهات المتوقعة حول اسعار الفائدة

توقع الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، تثبيت سعر الفائدة عن مستوى 5.25% خلال اجتماع مجلس الفيدرالي الامريكي، الذي يعقد بشكل دوري لتحديد مصير سعر الفائدة.



تثبيت سعر الفائدة



وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، ان توقعات تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي يرجع ذلك بسبب تراجع معدل التضخم 4.9% ويعتبر أدنى مستوى وفقا لما تم اصداره لبيانات التضخم فى ابريل الماضى.

ركود اقتصادي



وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هناك مخاوف تزداد من دخول الاقتصاد الامريكى فى مرحلة ركود اقتصادى بسبب مواصلة سياسة التشديد النقدى لحصار التضخم وعودته الى مستوياته الطبيعية وبالتالى اعتقد ان الفيدرالى سيقوم بإبطاء عملية رفع الفائدة فى المرحلة القادمة وفقا للمعطيات الاقتصادية، على حد قوله.

الاستثمار المحلي

ولفت أبو زيد، ان تثبيت سعر الفائدة فى حد ذاته مؤشر للاقتصاد الامريكى عامة والمستثمرين خاصة اته بداية لمرحلة التيسير النقدى وبالتالى زيادة القدرة والطلب على الاقتراض لتحفيز الاستثمار المحلى.

لجنة السياسات النقدية



يذكر أن، لجنة السياسة النقدية داخل مجلس الفيدرالي الأمريكي تستعد لعقد اجتماعها المرتقب يوم الأربعاء المقبل 13 يونيو 2023، لتحديد مصير سعر الفائدة، خاصة في ظل مواجهة معدلات التضخم المرتفع.