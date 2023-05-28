ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة رولان جاروس

بعد الفوز على منافستها الأمريكية ..

حققت نجمة التنس المصرية ميار شريف فوزاً مهماً ومستحقاً على الأمريكية ماديسون برينجل ضمن منافسات بطولة رولان جاروس “فرنسا المفتوحة” ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس “جراند سلام”.

ونجح ميار شريف في تخطي عقبة ماديسون برينجل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الـ 64 لبطولة رولان جاروس.

وحسمت ميار شريف المباراة لصالحها بمجموعتين دون رد حيث انتهت المجموعة الأولى بنتيجة 6 - 3 وانتهت المجموعة الثانية بنتيجة 6 - 1 .

وتواصل ميار شريف تألقها اللفات في كبرى البطولات العالمية من أجل كتابة تاريخ جديد للتنس المصري في أكبر وأهم المنافسات العالمية.

ميار شريف تتقدم للتصنيف 43 على العالم

وكانت نجمة التنس المصرى والعالمى ميار شريف ذات ال 27 عاما الى المركز 43 فى التصنيف الدولى للاعبات التنس المحترفات وذلك للمرة الاولى فى مشوارها مع اللعبة البيضاء.

ونجحت النجمة ميار شريف فى القفز 16 مركزا دفعة واحدة من 59 الى 43 عالميا بعد نتائجها المميزة فى بطولة مدريد ماسترز الاخيرة وبلوغها للمرة الاولى دور الثمانية .

وسبق ان وصلت ميار للمركز 44 عالميا فى العام الماضى 2022 قبل تعرضها للاصابة فى بطولة رولان جاروس وغيابها عن الملاعب لتتراجع للترتيب 66 مع نهاية العام ذاته.

وبدأت ميار مشوار الارتقاء فى التصنيف العالمى منذ عام 213 وكانت فى الاعوام من 2013 رقم641 و 2014 رقم 865 و 2017 رقم780 و 2018 رقم 779 و 2019 رقم 212 و 2020 رقم 132 .

وكانت القفزة الكبرى فى عام 2021 باقتحامها للمرة الاولى قائمة افضل 100 لاعبة على مستوى العالم بالوصول للترتيب 61 عالميا .

وفى 2022 حافظت على وجودها ضمن المائة الكبار وانهت العام بالمركز 63 رغم الإصابة التى تعرضت لها وابعدتها عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

ومازال أمام نجمتنا العالمية الفرصة لتحقيق المزيد من تحسين ترتيبها العالمى خلال العام الجارى حيث مازال أمامها العديد من المشاركات العالمية.

وتعتبر ميار هى أول مصرية تفوز في بطولة اتحاد منتخب لاعبات التنس للمحترفات، كما حصلت على لقب "بارما" على حساب المصنفة الأولى ماريا سكاري بنتيجة 7-5 و6-3 ووضعت اسمها في قائمة الشرف بحصولها على بطولة روما فئة 250 نقطة في أكتوبر الماضي.