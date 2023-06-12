محطة مياه ههيا اليابانية تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه ههيا اليابانية المرشحة، بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة، للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة، وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات

ولفت إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي.

يشار إلى أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان إستدامة وإستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.