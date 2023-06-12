بنك القاهرة يرفع صافى أرباحه 29% لتتجاوز المليار فى 3 شهور

أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن الأداء القوى الذى حققه البنك خلال الربع الاول من العام الجارى هو انعكاس واضح لمواطن القوة التى يتمتع بها بنك القاهرة مدعومًا بشبكة واسعة من الفروع التى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية.

وحقق بنك القاهرة صافى أرباح خلال الربع الأول من العام الحالى وصلت لمليار و36 مليون جنيه مقابل 804 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 29%.

وسجل البنك أرباحاً قبل الضرائب مبلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 31%.

وقال فايد إن البنك يحرص على طرح باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة لا سيما المنتجات والخدمات الرقمية منوهاً إلى قدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لكافة العملاء.

وتشير القوائم المالية للبنك إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 41%، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 830 مليون جنيه بالمقارنة بـ545 مليون جنيه بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 52%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.9 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 38%.

البنية التحتية

أوضح «فايد» أن الاستثمار فى البنية التحتية من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية لأى مؤسسة طامحة فى التقدم وما له من مساهمة فى الاستقرار الكلى والنمو المستدام، موضحا أن البنك واصل الاستثمار فى البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرًا إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية مارس 2023 بلغت 4.5 مليار جنيه.

وأظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 44% خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 39% خلال الربع الأول من العام الحالى 2023.

كفاية رأس المال

وتظهر المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة أن نسبة معيار كفاية رأس المال المجمع بلغت 15.23%، وحقق البنك نموًا فى إجمالى الأصول ليصل إلى 362 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 13%، مدعومًا بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

وعن محفظة الودائع قال رئيس بنك القاهرة إنها شهدت نموًا قويًا خلال العام المالى 2023، بفضل النجاح فى تطبيق خطط النمو الطموحة بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية والاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو محفظة ودائع العملاء بزيادة قدرها 17 مليار جنيه بمعدل 7% لترتفع إلى 267 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 55% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 146 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 11 مليار جنيه وبمعدل نمو 8% فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 45% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 121 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 6 مليار جنيه وبمعدل نمو 8%.

محفظة القروض

وارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 10.9 مليار جنيه لتصل إلى 151.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 8%، موضحاً أن البنك يحرص على تعزيز وتنمية المحفظة فى قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.7% بنهاية مارس 2023.

و شارك بنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2023 فى تمويل بعض المشروعات الكبرى منها مشروعات حكومية وقومية وتنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائى والصناعى والأدوية والاتصالات، كما نجح بنك القاهرة خلال الربع الاول من عام 2023 فى إبرام بعض الصفقات التمويلية التى شارك فى ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفى مما نتج عنه نموًا بمحفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه لتصل إلى 76 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 67 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو بلغ 13%.

تمويل الصغيرة والمتوسطة

وتبين المؤشرات أن البنك يمول الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر من دعائم الاقتصاد للدول المتقدمة والنامية، فقد بلغ حجم محفظة التمويل لتلك الشريحة 17.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة فى خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركزاً ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وللتسهيل على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعماً لاستراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى، تم إطلاق منصة رقمية جديدة لقرض «إنجاز» فى أسرع وقت وبأقل إجراءات حيث يمكن للعميل تقديم ومتابعة طلب الحصول على قرض المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة من خلال المنصة بشكل رقمى دون الحاجة للتوجه لأى من فروع البنك، تسهيلًا للعميل ودعمًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى.

وقال طارق فايد استنادًا لخبرته الواسعة على مدار أكثر من 20 عاماً فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، سجلت المحفظة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نحو 8 مليارات جنيه مقارنة بـ7.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 11%، كما بلغت نسبة الزيادة فى عدد العملاء القائمين بالمحفظة 9% خلال الربع الأول من عام 2023.

وبلغت قيمة المحفظة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نحو 49.7 مليار جنيه مقارنة بـ47 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 6%، كما بلغ عدد القروض 646 ألف قرض بنهاية مارس 2023.

البطاقات

عن مؤشرات البطاقات ببنك القاهرة بمختلف أنواعها، أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إلى أن البنك يحرص على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع، وبلغت الزيادة فى عدد بطاقات الإئتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 4% بنهاية الربع الاول لعام 2023 وبنسبة نمو فى رصيد المحفظة قدره 11% بالمقارنة بنهاية 2022. فيما بلغت نسبة زيادة عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا بأنواعها خلال الربع الاول 11% مقارنة بنهاية 2022، ليصل إجمالى عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3 ملايين بطاقة.

وشهد الربع الاول من عام 2023 إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة، مثل التقسيط المجانى والكاش باك للعملاء لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحاليين وتحفيزهم على التنشيط والاستخدام، وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغ إجمالى قيمة المعاملات 157 مليون جنيه بنهاية الربع الاول لعام 2023.

ونوه إلى نجاح البنك فى إطلاق بطاقات ميزة للأفراد، قام البنك بإطلاق بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لعملائه من المؤسسات والشركات والتى تتيح إمكانية سداد المدفوعات الحكومية والنفقات الخاصة بالشركات والشراء من التجار والعديد من الخدمات الأخرى التى تسهل على قطاع أعمال المؤسسات والشركات إجراء التعاملات بطريقة آمنة، وقد تم تفعيل نحو 1700 بطاقة لعدد من الشركات المحلية والأجنبية، وتعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التى يطرحها البنك لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات فى إطار استراتيجية البنك لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمى، بالإضافة إلى امكانية التقسيط بدون فوائد خلال العام من شبكة متاجر على مستوى الجمهورية تصل لأكثر من 1000 متجر، وكذلك الاستفادة من برامج التقسيط المختلفة التى يقدمها البنك والتى تصل إلى 60 شهراً على جميع المعاملات.

التحول الرقمى

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن البنك رائد فى التحول الرقمى والتطوير فى التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى لدعم مبادرة الشمول المالى، وتم إصدار 249 ألف بطاقة تيلدا Telda خلال الربع الاول لعام 2023 بالتعاون مع شركة تيلدا Telda عن طريق إصدار بطاقة مدفوعة مقدمًا يتم ربطها بتطبيق شركة تيلدا Telda الإلكترونى للهواتف الذكية لتمكن المستخدمين من التحكم فى مصروفاتهم اليومية، وتحويل الأموال بين عملائها.

وشهدت خدمة المحفظة الإلكترونية قاهرة كاش إطلاق خدمة الاشتراك الذاتى بالمحفظة لعملاء بنك القاهرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول «قاهرة كاش» دعمًا لجهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للعملاء، هذا وعلى نحو آخر فقد تم تفعيل ما يقارب من 300 خدمة فأكثر من خدمات المدفوعات المختلفة والأكثر احتياجًا بالإضافة لتقديم خدمتى السحب والإيداع النقدى فى المحفظة من خلال أكثر من 150 ألف منفذ فورى فى كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع أكبر الشركات فى مجال المدفوعات الإلكترونية.

مؤكداً أن البنك يسعى دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فوريًا من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.

المحفظة الإلكترونية

وقام البنك فى ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الإلكترونية، بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام فى مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق، مما أسهم فى الوصول بإجمالى عدد المعاملات إلى نحو 770 ألف معاملة خلال الربع الأول من عام 2023 بإجمالى مبيعات مليار جنيه مصرى.

وبلغ عدد محافظ قاهرة كاش للتجار نحو 224 ألف تاجر بنهاية الربع الأول من عام 2023 للتعاقد وتفعيل خدمة رمز الاستجابة السريع QR code.

وشهدت خدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى خلال الربع الأول من عام 2023 طفرة فى عدد العملاء المشتركين وصولًا إلى نحو 562 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 20%، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chabot، ويعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة فى تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزى المصرى دعمًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة وفعالة ولحظية.

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلى بالبنك نحو 1671 ماكينة صراف آلى والتى تغطى جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم فى الوصول بإجمالى عدد المعاملات إلى نحو 36 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 32 مليار جنيه مصرى.

ويقدم البنك خدمة الاشتراك المجانى فى استقبال كشوف الحساب الإئتمانية من خلال البريد الإلكترونى E-statement التى توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل الى 31 ألف عميل بنهاية الربع الاول لعام 2023 بزيادة 35% عن عام 2022.

وإرتفع عدد صالات خدمة ثروة لكبار العملاء داخل الفروع «Tharwa Lounges”إلى 23 صالة بنهاية الربع الاول من العام 2023 كما حققت محفظه كبار العملاء نمواً بلغ 14%.

الشمول المالى

وعن الشمول المالى ودور بنك القاهرة، أكد طارق فايد أن البنك نجح فى استقطاب نحو 60 ألف عميل جديد خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل عدد العملاء الأفراد الى 3.6 مليون عميل بنهاية الربع الأول، مؤكداً أن البنك يحرص على المشاركة فى كافة الفعاليات التى يطلقها البنك المركزى تحقيقًا للشمول المالى لضمان ادماج جميع شرائح المجتمع فى النظام المالى الرسمى وزيادة الوعى بالمنتجات والخدمات المالية وكذلك بالتواجد المستمر فى قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلى وماكيناتPOS ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية،

وقام بنك القاهرة بعدة إجراءات لخدمة ذوى الهمم ولتيسير رحلتهم البنكية، فضلًا عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات «وفـــر» بأنواعها المختلفة والتى تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الإنضمام الى القطاع المصرفى بأقل المستندات والمصاريف، وقد بلغ عدد عملاء حسابات وفر نحو 36 ألف بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تطوير فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة من خلال شبكة فروعه البالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد قام البنك خلال الربع الأول من العام المالى 2023 بإعادة افتتاح المقر الجديد لفرع الشهداء بمدينة السويس بعد التطوير.

واستكمالًا لمنظومة الخدمات المالية التى يقدمها البنك من خلال شركاته التابعة فقد تم افتتاح 6 فروع لشركة كايرو للصرافة فى محافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، الغردقة وذلك منذ تأسيسها فى عام 2022.

وشهد الربع الاول من عام 2023 توسيع شبكة البنوك المراسلة لبنك القاهرة ليصل إجمالى عدد البنوك المراسلة إلى أكثر من 630 بنك فى كافة أنحاء العالم، وقد تم التركيز على السوق الأفريقى لتصل تغطية بنك القاهرة لمعظم دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 70 مليون يورو لتمويل المشروعات المتناهية الصغر مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى بنك القاهرة ويعزز من دوره فى تحقيق الشمول المالى.

المسئولية المجتمعية

وواصل بنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2023 إطلاق مبادراته المجتمعية التى استهدفت تقديم يد العون والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا، ففى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل استمر البنك فى مشروع القرض الحسن من خلال تمويل 2000 مشروع مستدام للمستحقين فى صورة قروض حسنة دوارة، ودعمًا للقطاع الطبى

وقام البنك بتوجيه التبرعات لصالح العديد من المستشفيات ومن أبرزها مستشفى الهلال الاحمر بطنطا، كما ساهم البنك فى إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لصالح مستشفيات شفاء الاورمان،

وفى مجال التعليم قام البنك بتقديم المنح الدراسية لمجموعة من الطلاب بجامعتى زويل والنيل، فضلًا عن سداد الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات الحكومية، كما تعاون البنك مع مؤسسة ENACUTUS Egypt لربط معارف الطلاب بمجتمعات ريادة الأعمال، كما شارك البنك فى المشروع القومى لتغذية أطفال المدارس لرفع قدراتهم الذهنية من خلال مدارس مصر الخير التعليمية، وفى إطار جهود البنك لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا، ساهم البنك فى دعم مبادرة «شتاء آمن» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتوفير البطاطين للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، كما تبرع البنك لدعم وحدات سكنية لحالات انسانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعى، فضلًا عن مساندة مجموعة من الأسر المستحقة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وتحت مظلة مبادرته المجتمعية bGreen للحفاظ على البيئة يساهم البنك فى تطوير وتحديث حديقة الشيراتون بمحافظة أسوان،

كما تبرع البنك لجمعية روتارى مصر لدعم بعض الأنشطة التى تقدمها الجمعية ودعم مؤتمر المناطق السنوى لدعم مشاريع روتارى والذى يعد أول مؤتمر روتارى صديق للبيئة. ودعمًا للقطاع الرياضى قام البنك خلال الربع الأول من عام 2023 برعاية 10 من أبطال مصر المتميزين بمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية استمرارًا لجهود البنك المتواصلة لدعم المواهب المصرية فى كافة المجالات لاسيما الرياضية فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى حققها أبطالنا الرياضيين فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، فضلًا عن استمرار رعاية البنك للاتحاد المصرى لكرة السلة للعام الرابع على التوالى والاتحاد المصرى للبادل فى عامه الأول.