شاهد.. لحظة تتويج الأهلى بدوري ابطال أفريقيا (صور)

نجح النادي الأهلى في التتويج بدوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز على الوداد لمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا، ليحصد اللقب رقم 11 في تاريخه.

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الأهلى يتوج بدوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الأهلى والوداد على ملعب ستاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف وحيد وسجل الاهداف بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا وسيف الدين بوهره، وفي لقاء الإياب سجل يحيي عطية الله ومحمد عبد المنعم في لقاء انتهى 1-1.

عاد الأهلى للتتويج بدوري الأبطال بعد الغياب عن النسخة الماضية، والتي كان فيها وصيفًا للوداد المغربي، ليعود اليوم ويفوز باللقب على نفس الفريق ويحصد اللقب الـ11 في تاريخه ليعزز صدارته كالاكثر تتويجًا باللقب بفارق 6 القاب عن الزمالك ومازيمبي.

على الجانب الأخر توقف رصيد الوداد المغربي عند اللقب رقم 3، بعد خسارة اللقب على ملعبه ووسط جمهوره، مساء يوم الأحد، ليكون في المركز الخامس ضمن الاكثر تتويجا باللقب خلف الأهلى .

ملخص مباراة الاهلى والوداد

شهدت مباراة الأهلى والوداد الكثيرمن لحظات الشد العصبي والتي تسببت في مشادة بين لاعبي الفريقين لثلاثة مرات، وبسببها شهد اللقاء 7 بطاقات صفراء على لاعبي الفريقين، 6 منها على لاعبي القلعة الحمراء.

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