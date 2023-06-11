عصابات الجنس الناعم.. ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري

خلقها الله في أحسن تقويم ، اختصت بالحنان لأمومتها، وصفت بالهشة لرقتها ونعومتها وضعفها ، لانها لقيت من ضلٍع أعوج ، ولكن لكل قاعدة شواذ تطل علينا، فهي عصابات نسائية تركت البيت وتربية الأبناء، وسوق العمل، واتجهن لسرقة ونشل المواطنين وبيع الكيف .

احترس ..عصابات الجنس الناعم تجوب أرجاء المحروسة

ولكن تم الإيقاع بـ "عصابات الجنس الناعم التي تجوب أرجاء المحروسة "خلال الايام الماضية ، فكان هناك تحذير من عصابة نساء متخصصة بسرقة المارة في القاهرة ، وعصابة مؤلفة من3 نساء تجوب أرجاء حدائق القبة تبيع الكيف ، والقاء القبض على سيدة تبيع المخدرات بمنزلها في القليوبية ، وعصابة نساء تسرق رواد البنوك بالدرب الأحمر ، وغيرهم من النساء التي تبيع المتعه هنا وهناك ، فما هو الا فيلم بعنوان " احترس من عصابات الجنس الناعم ."

وهذا من فيض عن قصص لعصابات كان أفرادها من النساء اللواتي قمن بأعمال سيئة تفوق ما يفعله بعض الرجال، ترصدها التقرير التالي ..

حبس عصابة الجنس الناعم بحدائق القبة" هيروين وبندقية آلية"

وفي حدائق القبة بمحافظة القاهرة ، تم القاء القبض علي تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم، كان يجوب ارجاء المكان

وأدلى المتهمون الثلاث، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بمزاولتهم نشاطا إجراميا، في ترويج الهيروين المخدر داخل سيارة ملك المتهم الأول فيما يقوم المتهمات الأخريات باستقطاب عملائهم بمواجهتهم أقروا بما جاء بمحضر الضبط والتي أمرت النيابة بقرارها سالف الذكر.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح ناري بحدائق القبة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق ، من ضبط"4 أشخاص" حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على "كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام- بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول- مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سيدة حولت مسكنها لمخزن مخدرات بالقليوبية

ومن حدائق القبة الي شبين القناطر بالقليوبية، كشفت سيدة، تم القبض عليها في ، تفاصيل جريمتها بحيازة كمية من الحشيش، والهيروين، والشابو، والكوكايين، والآيس المخدر.

وأقرت بتحويل مسكنها لمخزن للمواد المخدرة، وأشارت إلى أنها تروج المضبوطات بين عملائها، بعد التواصل معهم هاتفيًا، بواسطة الهاتفين المضبوطين بحوزتها.

وكشفت المتهمة عن هوية تاجر مواد مخدرة، تتحصل منه على المضبوطات، وذكرت أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها، من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

سقوط أخطر عصابة نسائية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

وفي الدرب الاحمر ، سقطت اخطر عصابة نسائية لسرقة رواد البنوك فى قبضة رجال مباحث القاهرة.

وتعود الواقعة عندما؛ تمكنت الأجهزة الأمن من ضبط (سيدتين - لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر ، وبحوزتهما (٢ بطاقة بنكية - مشغولات ذهبية - مبلغ مالى "مجهولين المصدر") ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى ، ومغافلتهم وإستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم ، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية

وأقرا بأن المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أقرا بإرتكاب (9) وقائع سرقة بإستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضحايا عصابة نسائية تخصصت في سرقة متعلقات قائدي السيارات بالسلام

وفي القاهرة ؛ أمرت نيابة السلام باستدعاء ضحايا عصابة مكونة من سيدتين تخصصت في سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" لمواجتهتهم بالمتهمين والتعرف علي المضبوطات.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما (2) واقعة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتان، واتهموهما بالسرقة.