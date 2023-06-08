سقوط عصابة الاتجار في العقاقير المخدرة بقيادة صاحب معرض سيارات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين، احدهما صاحب معرض سيارات، كونا تشكيل عصابى، تخصص في الاتجار بالعقاقير الطبية المخدرة والعملات الاجنبية بالسوق السوداء.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات، بقيام تشكيل عصابى من شخصين يقومان بالاتجار فى العقاقير الطبية المخدرة والعملات الاجنبية احدهما صاحب معرض سيارات والسابق اتهامه فى العديد من القضايا ويدعى :ا.م" 46 عامًا، والاخر يدعى "م. إ " 29 عامًا، عاطل، ويقيمان بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية.

وبتقنين الاجراءات وجمع المعلومات، أمكن ضبط المتهمين بمسكنيهما وبحوزتهما 8000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، 9 أقراص لعقار الأوكسى المخدر، 4 أقراص لعقار الترامادول المخدر، 50 جرام لمخدر الهيدرو، وقطعة لمخدر الحشيش تزن 15 جرام تقريبًا ومبلغ 331 الف جنيه مصرى، و55,060 ريال سعودى، 145 دولار امريكى و2200 ليرة تركى، 15 درهم اماراتى، عدد 2 سبيكة ذهبية وزن 233 جرام تقريبًا، 4 هواتف محمولة، سيارة ملاكى "، ملك المتهم الاول.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات