موقف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال التعادل بمجموع المباراتين

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي مساء اليوم الأحد على ستاد المركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفقًا لما جاء من خطاب الكاف في حالة تعادل الفريقين سوف يلعب الأهلي والوداد المغربي ضربات الترجيح دون الذهاب إلى الوقت الإضافي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الوداد المغربي:

في حراسة المرمى: الشناوي.

في خط الدفاع عبدالمنعم .. ياسر إبراهيم.. محمد هاني .. علي معلول.

في الوسط : أليو ديانج .. مروان عطية .. حمدي فتحي.

في خط الهجوم: حسين الشحات.. بيرسي تاو .. محمود كهربا.

يسعى النادي الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه الوداد المغربي في مباراة الحسم مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس.

وكان الأهلي قد نجح في الوصول للمباراة النهائية للمباراة الرابعة على التوالي.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب.

ويأمل الأهلي في حسم اللقب من المغرب وتحطيم عقدته التاريخية أمام الوداد بعدما خسر النهائي مرتين أمام الفريق المغربي.

وخاض الأهلي 11 مباراة خارج أرضه أمام الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا لكنه لم يحقق الفوز سوى في مباراتين.

وجاءت جميع انتصارات الأهلي خارج أرضه على الأندية المغربية على حساب الوداد.

ويراهن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على نجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي سجل 5 أهداف وصنع مثلهما كأكثر لاعبي البطولة مساهمة بالأهداف بواقع 10 مساهمات تهديفية.

وسيحصل النادي الأهلي على مكافآت مالية ضخمة حال تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز، أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أو الخسارة بفارق هدف وحيد مع تسجيل هدفين، أو أكثر بمعنى الخسارة بنتيجة 3-2 أو 4-3.

مكافآت للفائز بدوري أبطال أفريقيا.

ارتفعت المكافآت المالية التي سيحصل عليها الفائز بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وتصل المكافآت المالية إلى 4 ملايين دولار للفريق المتوج بالبطولة بينما يحصد الوصيف 2 مليون دولار.

بينما حصل صن داونز والترجي التونسي الخاسرين في الدور نصف النهائي على مليون و200 ألف دولار.

بطولات الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويستهدف الأهلي الفوز باللقب رقم 11 في تاريخه بعدما توج باللقب أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

بينما يرغب الوداد المغربي في التتويج باللقب الرابع في تاريخه بعد الفوز بالبطولة في أعوام 1992 و2017 و2022.

وتوج الوداد المغربي باللقب مرتين على حساب الأهلي عامي 2017 و2022.