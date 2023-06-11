روما يتعاقد مع حسام عوار ..رسميًا

أعلن روما الإيطالي عبر حسابه الرسمي ، عن التعاقد الرسمي مع الجزائري حسام عوار لتدعيم مركز خط وسط الفريق لتدعيم الذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر فريق روما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا:" يسعدنا الإعلان عن ضم محارب الصحراء "حسام عوار ".

من المقرر ان يرتدي اللاعب قميص يحمل رقم 22 لكتيبة الذئاب الإيطالية.

ويأتي التعاقد مع حسام عوار وفقًا لطلبات البرتغالي جوزيه مورينيو الذي طلب التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم القادم .

وتسعى إدارة الذئاب الجبل لتوفي طلبات البرتغالي جوزيه مورينيو من طلبات وتدعمات الفريق إستعدادًا خلال الموسم القادم للمنافسة على الألقاب على عودة منصات التتويج .

وفشل روما لهذا الموسم في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية حيث فاز إشبيلية بركات الترجيح وتألق الحارس المغربي ياسين بونو .

وفي سياق متصل، يقترب المدرب البرتغالي الكبير من الرحيل عن تدريب روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في المباراة النهائية.

يقترب المدرب البرتغالي الكبير من الرحيل عن تدريب روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في المباراة النهائية.

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وكان إشبيلية حقق بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدت تألق كبير للنجم المغربي ياسين بونو، حارس الفريق الأندلسي.

تفاصيل اقتراب مورينيو من تدريب أهلي جدة:

كشفت صحيفة "الوئام" السعودية أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما رحب بتدريب أهلي جدة خلال الموسم الجديد، بعدما تواصلت إدارة الراقي مع المدرب من أجل معرفة رأيه في تدريبه لقلعة الكؤوس.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الفترة الماضية شهدت جلسة بين إدارة الأهلي وجوزيه مورينيو، حيث وافق المدرب البرتغالي خلالها على تدريب الفريق العائد لدوري المحترفين من جديد.

وشددت "الوئام" على أن إدارة الأهلي تنتظر الرد النهائي من مورينيو خلال الفترة المقبلة، حيث ترغب في بدأ الميركاتو الصيفي بناءً على طلبات المدرب في اللاعبين الذين يحتاجهم.

في سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمار السعودي امتلاكه الأندية الأربعة (الهلال وأهلي جدة، والاتحاد، والنصر)، حيث بدأ الأهلي في ابرام صفقات قوية وعالمية على غرار ما فعله النصر بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني كريسيتانو رونالدو، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واتحاد جدة، الذي ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع الثلاثي العالمي رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، وسيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان السابق، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

وكانت إدارة أهلي جدة السعودي وجهت الشكر للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعدما نجح في قيادة الفريق للصعود لدوري "روشن"، بعد هبوط الراقي خلال الموسم الماضي.