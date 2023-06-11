شخصية حورية فرغلي في "الظلال المهجورة"

تستعد الفنانة حورية فرغلي للعودة مرة ثانية للسينما المصرية، بعد غياب دام لـ 4 سنوات، حيث تبدأ خلال الفترة القادمة في التصوير بلبنان، مع نجوم السينما المصرية واللبنانية.

تفاصيل فيلم الظلال المهجورة لـ حورية فرغلي

الفيلم من إخراج مجدي طالب الجاهلي، وسيناريو وحوار للكاتب أيوب الحاجري، ومن المقرر يتم تصوير الفيلم بالكامل في مدينة بيروت.

قصة فيلم الظلال المهجورة

وتدور أحداث الفيلم في إطار الرعب والتشويق والأكشن، كما يتم عمل جلسات تحضيرية مع المخرج والمؤلف ، وتجميع فريق العمل المشارك في الفيلم.

آخر أعمال حورية فرغلي السينمائية 2023

أخر اعمال حورية فرغلي السينمائية فيلم "استدعاء ولي عمرو"، وعرض عام 2019، العمل بطولة كل من: صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان،إخراج أحمد البدري.

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي التليفزيونية

كما شاركت الفنانة حورية فرغلي بمسلسل "أيام"، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم.



