انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والأبيض بـ67 جنيها

شهدت أسعار الدواجن تراجعا اليوم الأحد 11-6-2023، بنحو 3 جنيهات تقريبًا في سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء، ليسجل 67 جنيها.

وشهد سعر الدواجن البيضاء ارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية سبقته انخفاضات وصل خلالها سعر الفراخ إلى 62 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد

سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيهًا مقارنة بـ 70 جنيهًا أمس ، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 78 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل 68 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 76 و و78 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 78 و80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو90 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وتراوح سعر الدواجن البلدي بين 95 و 100 جنيه للكيلو.

أما الدواجن الأمهات فسجلت اليوم 60 جنيها للكيلو لتصل إلي المستهلك بنحو 70 جنيها

سعر الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 165 و170 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 80 و82 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 40 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض اليوم في مصر ، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 104 جنيهات في المزرعة مقارنة بـ 79 جنيها منتصف الشهر الماضي، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 104 جنيهات، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيهاً، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

واستقر سعر الكتكوت اليوم الاحد 11-6-2023 عند 9 جنيهات.