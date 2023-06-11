أغنية إنسان آلي لـ سميرة سعيد تقترب من المليون الأول

اقتربت الأغنية الجديدة “إنسان آلي”، للديفا سميرة سعيد من حاجز المليون مشاهدة، وذلك خلال 5 أيام من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

فاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة “إنسان آلي”

الأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، وتقول كلماتها "طول الوقت ببقى تحت ضغط و Stress عالي متوترة ومتنشنة ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه و أشوف مشاكلي إيه يا إما حانتهي لازم أفوق دلوقتي حالاً يا حسيب كل اللي فاضل يطير طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني آه يا وداني حاجة متعبة الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني .. حقيقة مرعبة عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي ما خدتش بالي فات كم سنة طول الوقت ببقى تحت ضغط و Stress عالي متوترة ومتنشنة ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه و أشوف مشاكلي إيه يا إما حانتهي لازم أفوق دلوقتي حالا يا حسيب كل اللي فاضل يطير طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير".

أغنية سميرة سعيد الجديدة زعلنا من بعض

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ سميرة سعيد من خلال أغنية “زعلنا من بعض”، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها "زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال تعبت في بعده وهاتعب لسه دا أكثر شيء قلبي اتمناه إني أكون وياه وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه وخوفه عليا إحساس مش هانساه وكل ما بعمل حاجة بفتكرله ألف حاجة انا كل ما بعمل حاجة أفتكرله ألف حاجة بتفكرني بحاجة معاه تعبت في بعده وهاتعب لسه دا أكثر شيء قلبي اتمناه إني أكون وياه وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه وخوفه عليا إحساس مش هانساه أيام عشناها وحياة رسمناها وياما قلنا لبعض زمان البعد دا ننساه طب ليه بقى نفارق وقلوبنا تتفارق دي الأيام بتجيب أيام وحشني أبقى معاه تعبت في بعده وهاتعب لسه دا أكثر شيء قلبي اتمناه إني أكون وياه انا بيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه وخوفه عليا إحساس مش هانساه كل ما بعمل حاجة أفتكرله ألف حاجة انا كل ما بعمل حاجة أفتكرله ألف حاجة بتفكرني بحاجة معاه تعبت في بعده وهاتعب لسه دا أكثر شيء قلبي اتمناه إني أكون وياه وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه وخوفه عليا إحساس مش هانساه.