هند عاكف: رشحت نفسي لمجلس الشعب بعد احساسي بمسئولية تجاه مصر والمواطنين

كشفت الفنانة هند عاكف، أسباب اختفائها السنوات الماضية، وعدم مشاركتها في أي عمل فني، وذلك بعد قيام ثورة يناير.

وقالت هند عاكف في برنامج " المنسى" المذاع عبر قناة " هي" وتقدمه الإعلامية إنجي هشام، إنها دخلت في العمل السياسي بعد قيام ثورة يناير وانتهائها من مسلسل قلبي دليلي بالرغم من تعاقدها على ثلاثة أعمالها أبرزهما بطولة مع النجم محمود حميدة، ولكن لم يتم تنفيذهم.



واستكملت هند عاكف: الدنيا خدتي والمجتمع المدني والسياسي أخدني وحسيت إني عندي مسئولية تجاه المواطن المصري وتجاه بلدي وواجب عليا أقف جمب بلدي زيي زي أي مواطن بيحب بلده، وقولت بس ربنا عايزني أكمل في المشوار ده وبعتلي رسالة، واختفيت 10 سنين عن المجال الفني، وسافرت روسيا ورجعت رشحت نفسي لمجلس الشعب.

هند عاكف

وتابعت هند عاكف: مش ندمانة إني اشتغلت في السياسة ده خير ربنا هيحاسبني عليه ، لكن زعلانة من نفسي اني مقدرتش أوفق بين الاتنين، كان ممكن أدي واجبي تجاه وطني وأمثل في نفس الوقت ولما رجعت لقيت الحركة الفنية اختلفت وده زعلني ولكن معرفتش استسلم.

وكانت عاتبت الفنانة هند عاكف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لأنه لم يحافظ علي كرامة الفنانين ، بحسب قولها

وبكت هند ببرنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب علي فضائية النهار علي الهواء عندما تذكرت قيام المسؤولين عن مهرجان القاهرة الدولي بمنعها من دخول الهرجان بالرغم من تاريخها الفني حيث انها دخلت الفن و هي عمرها ٤ سنوات.

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لم يحترموا تاريخي الفني

وعلقت: "كان يجب علي الفنان حسين فهمي ان يتدخل لحل هذه المشاكل، .. أنا لي تاريخ فني كبير ولم ابتعد خلال الفترة الاخيرة إلا بسبب اعمال جديدة لبلدي و لصالح المواطن المصري.

هند عاكف

سبب حضور هند عاكف مهرجان القاهرة بدون دعوة

وأضافت: "أحد الزملاء شاهد الفيديو الذي اوضحت فيه أمنيتي بحضور المهرجان فاتصل بي وأرسل لي دعوته نظرا لسفره للخارج وطلب مني عدم ذكر اسمه، لذلك ذهبت لحضور المهرجان.

وكانت تصدرت الفنانة هند عاكف تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها "نص الكلام".

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وقالت "هند" خلال الحلقة: أنا بلبس حاجات غريبة بس مبأذيش حد علشان أبقى بخالف الدريس كود، لكن أناجيت ليه تحرجوني! والمهرجان ده لو خاص لو مكنتش روحت من غير دعوة لكن ده مهرجان بلدي مش حفلة، واللي حصل معايا ده إساءة ومكنش يجب أن يحدث أبدًا".

وتابعت: "بأطالب أستاذ حسين فهمي لازم ينتقي الكشف بتاع المدعوين ومين الناس اللي تستحق، وعلى رأسهم الفنانون، وبعد كده أي حد تاني.. أنا بحضر الأفلام علشان أتعلم لغاية النهارده".

كشفت الفنانة هند عاكف، كواليس استعدادها للظهور في افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي، بفستانها غير المألوف.

وظهرت "هند"، خلال افتتاح المهرجان مساء الأحد، بفستان لافت للأنظار، خاصةً وأنه مطبوع عليه صور عدد من رموز السينما المصرية، على رأسهم عادل إمام، وأحمد زكي، ومحمود عبدالعزيز، وشويكار، وغيرهم الكثير.

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نوهت الفنانة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، بأنها سعت إلى تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تفكيرها في حضور فعاليات المهرجان، بشرط أن تكون "باحترام وشياكة" بحسب تعبيرها.

أضافت "هند" أنها تسعى إلى تقديم إطلالات جديدة وجيدة: "خدت ترند تمام ما خدتش خلاص، أنا أقدم حاجة مختلفة. منذ الصغر وأنا أحب المفاجآت وعمل الأشياء الغريبة"، مشيرةً إلى أنها فكرت في تصميم هذا الفستان منذ 6 أشهر.

هند عاكف

عن أزمة منعها من دخول حفل الافتتاح، ذكرت الفنانة المصرية: "عدد من المنظمين أجروا اتصالاتهم بإدارة المهرجان، وتم حل المشكلة بسرعة".

كانت الفنانة هند عاكف قد أثارت أزمة، عقب وصولها إلى دار الأوبرا المصرية مساء الأحد، على خلفية افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي.

ونشبت مشادة كلامية قبل وقوف "هند" على السجادة الحمراء، حيث منعها المنظمون من الدخول.

وقالت الفنانة المصرية منفعلة: "عيب أنا فنانة من حقي أدخل.. عيب كده.. عيب اللي بيحصل ده".

وكشفت وسائل إعلام محلية بأن السر وراء منعها من الدخول، يعود إلى عدم حملها دعوة لحضور المهرجان.

فيما أشارت تقارير محلية أخرى، بأن السبب يعود إلى مخالفة فستانها لـ"دريس كود"، الذي أقره رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي.