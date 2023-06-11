انطلاق جلسات الأسبوع الثاث للحوار الوطني .. "حرية تداول المعلومات" يتصدر المناقشات

انطلق منذ قليل جلسات الأسبوع الثاث للحوار الوطني، فقرر المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ، تأجيل موعد بدء جلسات مجلس أمناء الحوار اليوم الأحد، ليكون الساعة 2 ظهرا بدلا من 12 ظهرا، لإتاحة الفرصة للمشاركين في الجلسات لحضور مراسم تشييع جثمان الراحل جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني، عن جدول جلسات المحور السياسي اليوم الأحد 11 يونيو، والتي تتضمن جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلى

فيما قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلى المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 11 يونيو لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها.

قانون حرية تداول المعلومات

وكان عدد من الأحزاب السياسية طالبوا بسرعة استصدار قانون حرية تداول المعلومات، والتي من المقرر أن يتم مناقشتها اليوم بالمحور السياسي بلجنة الحقوق والحريات، لكونه من القضايا الهامة لكافة المواطنين موضحا أن الدستور المصري نص عليها، لضمان حق المواطنين في الوصول إلى معلومات كاملة دون نقصان.

وبررت الأحزاب بأن قانون حرية تداول المعلومات هو الزام دستوري، وركن أصيل من أركان الديمقراطية، استنادًا إلى النص الصريح في المادة 68 من الدستور المصري والذي أكد على ان المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للمواطن، فضلًا عن ارتباط هذا الملف بتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والارتقاء بالموارد البشرية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ويتيح نشر كافة الحقائق على العلن ليكون المواطن على دراية بكافة الأمور المتعلقة .

وبمقتضى هذا القانون فإن قانون حرية تداول المعلومات سيكون منظم لماهية المعلومات المتاحة والسرية وسهولة تداول المعلومة، بالإضافة لدوره الكبير في الحفاظ على الوطن والمواطن من الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المغلوطة التي تنتشر كالنار في الهشيم.