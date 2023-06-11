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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الطيران يشكر المراقبة الجوية لأدائهم المشرف في إدارتهم الحركة الجوية

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى

تقدم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بخالص الشكر والتقدير لرجال المراقبة الجوية بجميع مستوياتهم لأدائهم المشرف فى إدارتهم  الحركه الجوية (مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٠) بكل حرفية ومهارة والتغلب على الصعوبات من خلال التنسيق الجيد مع جميع الجهات، وإدارة حركه الطائرات بكل دقه و إنسيابيه  وفقا للتوقيتات المحدده لها دون اى تأخيرات.. وهذا أن دل فإنما يدل على مدى الاحترافيه والتفوق لضباط المراقبة الجوية الذين يقومون بتنسيق وإدارة الحركة الجوية على مدار الساعة فى المجال الجوي المصرى.

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