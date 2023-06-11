وزير الري يبحث مع ممثلي"الجايكا" تعزيز التعاون بين مصر واليابان

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسادة ممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية، مشيرًا لرغبته فى استمرار التعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية.

وأشار لمجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجها بالدعوة للجانب اليابانى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، وأيضاً المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان "التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".

كما أشار سيادته لقيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضى، إذ تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

وأشار الدكتور سويلم لأبرز المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب اليابانى مثل أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء عدد (٦) قناطر بمنحة يابانية هى (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب)، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، لخدمة زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة).

كما تم مؤخرا توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، والذى يهدف لزيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام وتعزيز مهارات صغار المزارعين في تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

كما يجرى حاليًا تنفيذ دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني، إذ أوشك التقرير النهائي للدراسة على الانتهاء.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" بشأن الأعمال الاستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال تشغيل وصيانة محطات الطلمبات وخاصة ذات القدرات الكبيرة من خلال إعداد دليل إرشادي لأعمال التشغيل والصيانة وكتيب للأعمال الميكانيكية والكهربائية الرئيسية والقياسات الواجب القيام بها داخل محطات الطلمبات، مع عمل قائمة بمحطات الضخ ذات الأولوية، وإعداد خطة رئيسية لمحطات الضخ الرئيسية من خلال إجراء مسح ودراسة لمحطات الطلمبات المقترحة والتي تحتاج لإحلال أو إعادة تأهيل، وإعداد المواصفات القياسية التفصيلية التي تغطى كل الجوانب الفنية لاستخدامها في إجراءات المناقصات الخاصة بهذه الأعمال، إذ بدأت بالفعل أعمال التدريب ورفع القدرات على الصيانة والتشغيل، والبدء في إعداد الخطوط الإرشادية للتشغيل والصيانة والخطة متكاملة للمحطات.

وزير الري خلال اللقاء

وزير الري مع ممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)

جانب من اللقاء

وزير الري الدكتور خلال اللقاء