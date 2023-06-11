إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث تصادم صباح اليوم الأحد، بين سيارة ميكروباص مع أخرى جامبو، ناحية كوبري غيتة أمام عزبة شرف الدين، بنطاق مركز بلبيس بالشرقية

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى جامبو، ناحية كوبري غيتة أمام عزبة شرف الدين، بنطاق مركز ومدينة بلبيس، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل 7 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وإثنين آخرين إلى مستشفي الزوامل لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.