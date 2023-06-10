أعلنت مبادرة الإحلال "جو جرين"، عن الأسعار الجديدة للسيارات الميكروباص المطروحة داخل المبادرة.

الأسعار الجديدة للسيارات الميكروباص في مبادرة الإحلال

ووفقاً للموقع الرسمي لمبادرة الإحلال "جو جرين"، فإن السيارات الميكروباص المقدمة من خلال المبادرة الرئاسية تشمل 4 طرازات هي"كينج لونج، وزيمكس، وفوتون، وجولدن دراجون".

الأسعار الجديدة لميكروباص كينج لونج فى مبادرة الإحلال

حددت شركة كينج لونج إيجيبت لتجميع السيارات التجارية، أسعار الميكروباص كينج لونج التى يتم إنتاجه وتوريده فى مبادرة إحلال السيارات عبر فئتين بأسعار تبدأ من 415 وتصل إلى 440 ألف جنيه.

الأسعار الجديدة لميكروباص جولدن دراجون فى مبادرة الإحلال "جو جرين"

تقدم المجموعة العربية للتجارة القصراوي جروب وكيل علامة جولدن دراجون الصينية فى مصر، السيارة الميكروباص جولدن دراجون في مبادرة الإحلال، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 454 ألف جنيه.

الأسعار الجديدة لميكروباص زميكس فى مبادرة الإحلال "جو جرين"

أعلنت الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات إيبام الوكيل المحلي لعلامة زميكس، عن أسعار الميكروباص زميكس المزودة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي التى يتم توريدها فى مبادرة الإحلال عبر فئتين بأسعار تبدأ من 420 وتصل إلى 445 ألف جنيه.

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ارتفاع أسعار الميكروباص

الأسعار الجديدة لميكروباص فوتون فى مبادرة الإحلال "جو جرين"

انضمت رسمياً شركة وسائل توزيع النقل TVD الموزع الحصري للعلامة الصينية فوتون، لمبادرة الإحلال ، من خلال إنتاج وتوريد مركبات النقل الجماعي الميكروباص فوتون C2 المزود بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج “بنزين – غاز”، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 599 ألفًا و880 جنيهًا.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال تتضمن (14) محافظة وهى(القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الاسماعيلية - الشرقية - البحيرة - بني سويف - سوهاج") هذا بالاضافة الي "مدينة شرم الشيخ").، على أن يتوالى بعدها التنفيذ فى باقى محافظات الجمهورية.

وتقضى المادة (4/2) من قانــون المــرور الصــادر بالقانــون رقــم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، بعدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون سنة.