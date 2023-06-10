أدلة جديدة بشأن تفجير خط أنابيب نورد ستريم.. فيديو

كشف تقارير أمريكية، أن عملية تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم" انطلقت من بولندا، فيما أوضحت أن محققين ألمان يفحصون أدلة حول ضلوع يخت تابع لشركة مقرها بولندا ومملوكة لأوكرانيين بالهجوم على أنابيب "نورد ستريم" الناقلة لإمدادات الغاز من روسيا لأوروبا.

ونفى فولوديمير زيلينيسكي، رئيس أوكرانيا، هجوم بلاده على الأنابيب، ولم يصدر أي تعليق من الألمان والبولنديين على ما ذكرته التقارير.

ووقعت انفجارات "نورد ستريم" بالمنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمارك في بحر البلطيق عام 2022.

ويقول البلدان إن التفجيرات كانت متعمدة لكن لم يحددا المسئولين عنها بعد، فيما حملت موسكو الغرب مسئولية التفجيرات.

أمريكا تنفي وقوفها وراء تفجير خط أنابيب نورد ستريم:

فيما نفى البيت الأبيض التقرير الذي نشره الصحفي الأميركي سيمور هيرش، وقال فيه إنه تم تنفيذ هجوم على خطي الأنابيب في سبتمبر بتوجيه من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكان محققون من السويد والدنمارك، اللتين وقعت الانفجارات في مناطقهما الاقتصادية الخالصة، قالوا إن الأضرار التي لحقت بالخطين ناتجة عن تخريب، لكن من دون تحديد من يعتقدون أنه المسؤول.

ووصفت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي الحادث بأنه "عمل تخريبي".

واتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوى "الأنجلوسكسونية" بتفجير خطي أنابيب نورد ستريم.