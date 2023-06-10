كندا تُعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

تواصل الدول الأوروبية تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للتصدي لعدوان روسيا المستمر منذ فبراير من العام الماضي، وفي إطار ذلك، أكدت كندا تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

ويأتي ذلك فيما يبدو أن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد الكبير، والذي طال انتظاره، على القوات الروسية، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، "سنواصل دعم أوكرانيا مهما اقتضى الأمر".

وتابع: "أعلن عن تقديم 500 مليون دولار جديدة كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهذه مساعدة جديدة تقدمها كندا لأوكرانيا".

وأضاف: "كما سنعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الغربية".

وأردف قائلا: "سنواصل أيضا مبادرتنا لصيانة دبابات ليوبارد، وسنقدم 288 من الصواريخ الموجهة للدفاع عن الأجواء الأوكرانية، وكذلك سنقدم عشرة آلاف من الذخائر الدقيقة".

وتستضيف كندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، وتقدم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية، التي أطلقتها روسيا في فبراير 2022.

وجاءت زيارة ترودو لكييف في أعقاب ليلة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف خارج العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك أوديسا وبولتافا وخاركيف.

دبابات حلف الناتو

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "تلجراف" البريطانية إن أوكرانيا بدأت في استخدام المركبات المدرعة الأوروبية، التي توصلت بها خلال الفترة الماضية، مما يشير إلىبداية الهجوم المضاد، الذي طال انتظاره.

وظهرت على الإنترنت لقطات موثوقة لدبابات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المشاركة في القتال، حسب "تلغراف".

وقال المصدر إن الفيديوهات أظهرت "ليوبارد 2" جنبا إلى جنب مع المركبات الأصغر، التي رجح المصدر أن تكون "Marders" أو ناقلات مشاة مدرعة أخرى.

ويرجح أن تشكل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية تهديدا كبيرا للجيش الروسي، الذي يكافح من أجل نشر دباباته الحديثة مثل "T-14".

ويعتقد أيضا أن مدمرة "AMX-10" الفرنسية الصنع باتت تشتبك مع القوات الروسية، وفق المصدر نفسه.

وإلى جانب "Leopard"، بات الجيش الأوكراني يمتلك دبابات أوروبية أخرى، مثل "British Challenger 2"، لكنها لم تظهر بعد على أرض المعركة.

كما تشمل المساعدات العسكرية الأوروبية أعدادا كبيرة من المركبات الخفيفة مثل "Swiss CV-90"، وهي واحدة من أفضل مركبات المشاة القتالية في العالم، و"Marder"، وهي مركبة جنود مدرعة ألمانية الصنع.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا.

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، لكننا سنقوم بذلك.. نعتقد بقوة أننا سننجح".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يكشف فيها زيلينسكي عن بدء الهجوم المضاد، الذي حرصت سلطات كييف التكتم على تفاصيله.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: