أميرة العادلي تؤكد أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات: بات ضرورة ملحة

قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوقالإنسان ينصان على إصدار تشريعات تدعم حرية تداول المعلومات.



عقوبات سالبة للحرية

وأكدت العادلي، أهمية إصدار هذا القانون، مستطردة:" بان ضرورة ملحة، فعانيت كثيرًا خلال عملي كصحفية قبل عضوية مجلس النوابمن غياب المعلومات، وهذا الأمر يجعل الصحافة تُعاني من تراجع شديد".





وتابعت العادلي:" نحن نعاني أيضًا من وجود عقوبات سالبة للحرية بالحبس والغرامة في كثير من القوانين والتشريعات منها علي سبيلالمثال قانون الأوبئة".

وطالبت العادلي، بضرورة العمل على مراجعة جميع التشريعات التي تتضمن مواد تهدد الصحفيين بالحبس، فنحن بحاجة ملحة لرصدجميع القوانين التي تهدد الصحفيين وتسلب منهم الحريات.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمائدة المستديرة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".



