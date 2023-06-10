جامعة الزقازيق تشهد حفل استقبال طلاب المرحلة الخامسة بجامعة الطفل

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، حفل استقبال طلاب المرحلة الخامسة بجامعة الطفل، واللذين يبلغ عددهم ٢٠٤ طالبا وطالبة، وذلك بمركز القياس والتقويم بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد أبو هاشم مدير مركز القياس والتقويم، والدكتور أحمد عسكوره مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، والدكتور فريد سامي الأستاذ بكلية الزراعة ومدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور إسلام حامد منسق جامعة الطفل، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

وخلال كلمته، رحب رئيس الجامعة بطلاب المرحلة الخامسة بجامعة الطفل وأولياء أمورهم، معربا عن سعادته بهم بوجودهم فى رحاب جامعة الزقازيق، متمنيًا لهم قضاء وقت علمي شيق بالجامعة وتحقيق أكبر استفادة وحثهم علي الاجتهاد والتفوق، وذلك إيماناً بدور الجامعة فى التواصل المجتمعي.

وأشار إلى أن دور الجامعة، لا يقتصر فقط على تخريج طلاب حاصلين على شهادات أكاديمية فهى منارة المجتمع التى تعمل على النهوض به وتطويره فى كافة المجالات.

ومن جانبه أشار الدكتور إسلام حامد منسق جامعة الطفل، بأن طلاب المرحلة الخامسة سيشاركون في الأنشطة العلمية المختلفة خلال شهر يونيو، مع القيام بزيارة للكليات العلمية في شهر يوليو ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وتحت إشراف عمداء الكليات العلمية المختلفة بالجامعة.

يشار إلى أنه تم توزيع الطلاب علي مجموعتين الأولى بمركز القياس والتقويم، حيث قام بالشرح لطلاب المجموعة الأولى الدكتور إسلام حامد استشاري فارماكولوجي بكلية الطب البيطري ومنسق جامعة الطفل، حيث كانت المحاضرة عن طرق التواصل المختلفة عند الكائنات الحية، بينما كانت المجموعة الثانية بمركز إدارة المشروعات، وقام بالشرح للطلاب الدكتور ماجد أبو هاشم الأستاذ بكلية الصيدلة، حيث كانت المحاضرة عن الأعشاب الطبية بأسلوب شيق وبسيط.