2984 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بنجع حمادي

أنهت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، استعداداتها لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة، والذي من المقرر أن يبدأ الاثنين المقبل 12 من يونيو 2023م، بأداء الامتحان في مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وقال أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة، إن إجمالي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية، ممن يحق لهم دخول الامتحان 2984 طالبا وطالبة، موزعين علي 7 لجان امتحانية بعدد من مدارس مدينتي نجع حمادي، والالومنيوم.

وأضاف مدير عام الإدارة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 4 استراحات بمدينتي نجع حمادي، والألومنيوم، حيث جري تجهيز 2 استراحة لاستقبال النزلاء من المعلمين والعاملين " رجال" ، و 2 أستراحة لاستقبال المعلمات " السيدات "من المكلفات بأعمال امتحانات الثانوية العامة بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، مع تزويد الاستراحات الأربع بكل سبل الإعاشة اللازمة و اللائقة بالنزلاء من المعلمين والمعلمات.

وأكد الدردير، أنه جري تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارة، برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية مسؤولي التطوير، والإحصاء، والأمن، ومتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لمتابعة أعمال الامتحانات علي مدار الساعة، تحت إشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.