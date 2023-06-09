كلام فى الهوا

الجمعة 09/يونيو/2023 - 08:27 م 6/9/2023 8:27:54 PM

استغلال الغرب لشعوب العالم الثالث فضحته تلك العبارة «صنع فى الصين» بعدما كان يروج فى الغرب تلك الأفكار التى يلفقها السياسيون هناك، ويبررون بها كل ما يقومون به ضد شعوب العالم الثالث.

وأن هؤلاء الشعوب أغبياء بالوراثة، ويقنعون أنفسهم وشعوبهم بأن سياساتهم نحو هذا العالم حكيمة ومعقولة وقائمة على أساس علمى

وأكد ذلك العديد من البحوث العلمية لديهم.

وأن ما يلفت النظر فى تلك الأبحاث أنها تقول «إن الدول المتخلفة تقع فى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ما بين مدارى السرطان والجدى، غير ملائمة للنمو الاقتصادى لأن المناخ الحار الرطب يقلل من كفاءة الإنسان فى العمل ويفسد الإنتاج.

وهذا ما يفسر التباين الهائل الذى نشهده بين الدول فى النمو الاقتصادى».

إلا أننا نجد الصين من أسرع الدول فى العالم فى النمو الاقتصادى، وكذلك الهند التى تصدر البرمجيات إلى كل العالم لتؤكد أنها كدولة شبه استوائية لديها أفراد من شعبها لديهم قدرات فائقة فى الكمبيوترات والإلكترونيات تتخطى دول الغرب التى تقع فى شمال الكرة الأرضية.

ليبقى السبب الحقيقى للنمو هو نظام الحكم القادر على تحويل الدول من الفقر إلى مستوى من المعيشة المرتفع مثل الصين وكوريا.

لم نقصد أحداً!!