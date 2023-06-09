محافظ بنى سويف يوجه "التضامن" بتعويض عروس يتيمة احترق جهازها

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مديرية التضامن والوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم حيال الحالة الإنسانية لفتاة يتيمة قد احترق جهاز عرسها بمنزلها وهى من ناحية مركز ببا، والتى تم تداول معاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت أمل عزوز أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الحالة وظروفها وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتم التعاون في تلبية وتعويض احتياجات الفتاة من الجوانب كافة.

وأكدت مؤسسة “حياة كريمة ” بالقاهرة، إذ نقل عنها الدكتور محمد جبر، منسق المبادرة بالمحافظة معاون محافظ بني سويف، أن المؤسسة تابعت الحالة، وقررت التدخل من خلال المساهمة مع القطاع الخاص وبعض الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات الفتاة وتعويضها عن ما فقدته، مشيرًا إلى متابعة المحافظ لمستجدات الوضع أولًا بأول.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو مجموعة العربي لإنتاج الأجهزة الكهربائية، أنه تمت زيارة الحالة التي تم تداولها في الإعلام وقيام أجهزة المحافظة المعنية بتسهيل المعاينة، إذ قررت المجموعة تعويض الفتاة عن الأجهزة التي احترقت، في إطار المسؤولية المجتمعية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستجابة لدعوة محافظ بني سويف بتضافر الجهود لتلبية احتياجات أهالي المحافظة، خصوصًا في الظروف الصعبة والأزمات.

ومن ناحيته، أثنى محافظ بنى سويف على دور المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالدور الذى قامت مؤسسة "حياة كريمة" ومجموعة العربى بتوفير أجهزة كهربائية لإحدى الفتيات من بنات المحافظة.

تجدر الإشارة أنه سوف تشمل الأجهزة التي سيتم توفيرها شاشة وخلاط وغسالة ومكواة من مجموعة العربي، ومن خلال مؤسسة حياه كريمة ستقوم بتوفير ثلاجة وبوتاجاز وعدد 2 أنبوبة، وفرن ومروحة سقف ومروحة مكتب وتربيزة، ومطبخ.

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