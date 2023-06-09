أبطال مسلسل "ريفو" مع صاحبة السعادة

يحل أبطال مسلسل “ريفو”، ضيوفًا على الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، وذلك يوم الإثنين المقبل على شاشة Dmc .

ومن المقرر أن يكشف أبطال مسلسل “ريفو” كواليس الجزء الثاني من العمل الذي حقق نجاحًا كبير وقت عرض الجزء الأول على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

أبطال ريفو مع إسعاد يونس

يستعد فريق عمل مسلسل "ريفو" لطرح الجزء الثاني في الموسم الصيفي عبر منصة watch it الإلكترونية، وذلك بعد الانتهاء من التصوير.

أمير عيد

تفاصيل مسلسل ريفو

يشار إلى أن عرض الجزء الأول في يونيو الماضي 2022 عبر منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا، والعمل بطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

أبطال ريفو مع إسعاد يونس

وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت، والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.