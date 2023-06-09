كيم كارداشيان تستعين بالأسود المكشوف لأستعراض أنوثتها (صور)

يسيطر ذوق وطبيعة حياة عارضات الأزياء على النجمة الأمريكية كيم كارداشيان وهذا ما جعل كافة إطلالاتها لافته وجذابة في آن واحد، لتصبح محط اهتمام وإنتباه جمهورها ومتابعيها إينما ظهرت.

ونشرت كيم كارداشيان بعض صورها بإطلالتها الأخيرة المفعمة بالانوثة والبساطة في آن واحد، لتستعرض من جديد منحنيات قوامها الممشوق، بفستان طويل مجسم مكشوف الجانبين والظهر، صمم من قماش اللاميه باللون الأسود، فيما انتعلت صندلاً بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الناعم منسدلة علىطريقة الويفي الواسع وراء ظهرها بشكل ناعم ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بلمسات المكياج المرتكز على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع لون الكشمير.

كيم كارداشيان

كيمبرلي نويل كارداشيان وتعرف باسمها المختصر كيم كارداشيان من مواليد 21 أكتوبر 1980؛ هي ناشطة اجتماعية وإعلامية وسيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية.

ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز. وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي. في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كارداشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار. في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.

سيرة

ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية. سبق لكارداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004. ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوما فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها. ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد وهو أيقونة الراب كانييه ويست والتي أنجبت منه بنتاً يوم السبت تاريخ 15 يونيو 2013 اسمها «نورث»، وفي يوم السبت تاريخ 24 مايو 2014 تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا. أنجبت كيم طفلًا آخر من كانييه ويست في 5 ديسمبر 2015 اسمته «سينت». وأيضا ابنة أخرى اسمتها «شيكاغو» اُنجِبت من أم بديلة، وقد شابت علاقتهما في عام 2020 مشاكل، وكشفت سي إن إن في يناير 2021، أنهما ناقشا مسألة الطلاق فيما بينهما. وفي 19 فبراير 2021، قدمت كيم كارداشيان رسميا طلبًا للطلاق. في أبريل 2021، اتفق كلاهما أمام المحكمة بأنهما سينهيان زواجهما بتسوية بسبب «الاختلافات غير القابلة للحل» ووافقا على حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، كما وافقا أيضًا على الطلاق دون أي نفقة، وقد وقع الطلاق رسميًا في 29 نوفمبر 2022.