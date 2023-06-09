مطار مرسى علم يستقبل 117 رحلة طيران الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار الأسبوع المقبل 117 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات من أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات وذلك الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت و حتى يوم الجمعة المقبلة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر مصدر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 117 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة اوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم الى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.

وأشار إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم لإستقبال حوالي 24 الف سائح أجنبى من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و وفرنسا و ليتوانيا و سلوفاكيا.

مؤكدا على أنتعاش السياحة بفنادق مرسي علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع أرتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم

استقبال السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة

لافتًا إلى أنه يتم استقبال السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بواسطة فرق العلاقات العامة.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم استقبل 118 رحلة طيران على مدار الأسبوع الماضى.

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر وترتفع 60 مترا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص فى أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس تشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضا للاحتفال بمولده الذى يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة و يستمر حتى يوم وقفة عرقات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

وصول مرسى علم