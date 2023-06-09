محاضرة فنية للاعبي الأهلي إستعداداً لموقعة الوداد

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.



ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار محمد الخامس مساء أمس وكان في استقبالها السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، ومحمد طلال أمين صندوق نادي الوداد والمتحدث الرسمي باسم النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

الأهلى يقنع أحمد حجازي بالعودة لصفوفه



من جهة أخرى كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من أجل إقناعه للعودة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أحمد حجازي تلقى اتصالًا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وأبلغه بأن باب النادي مفتوحا لضمه حال عودته إلى مصر".

وأضاف شبانه : "هناك بعض الأحاديث حول إصابة حجازي وغيابه لفترة عن الملاعب، بعدما قدم مستوى مميز مع اتحاد جدة، وتوج بلقب الدوري السعودي".

رحلة حجازي بعد الرحيل عن الأهلى

ورحل أحمد حجازي عن صفوف الأهلى موسم 2018 ، لينضم الفرعون المصري إلى صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي لمدة ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة ، ثم بعدها إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي والذي تألق معه مؤخرًا ونجح في التتويج بالثنائية الدوري وكأس السوبر.

الإصابة تهدد مستقبل أحمد حجازي مع اتحاد جدة

وأصبح الدولي المصري أحمد حجازي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مهددًا بالرحيل عن العميد وذلك في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخًرا والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة وهو ما قد يجبر إدارة النمورعلى التعاقد مع مدافع جديد بدلا منه.

ولم يشارك أحمد حجازي في لقاء الجولة الأخيرة في الدوري السعودي التي جمعت فريقه مع الطائي ،ويعتبر أحمد حجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة نادي الاتحاد السعودي خلال الموسمين الماضيين.

وينتهي عقد حجازي مع اتحاد جدة موسم 2026 ، ونجح في التتويج مع الفريق خلال هذا الموسم بكاس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي.